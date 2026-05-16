Eurovision 2026: cantanti e scaletta della finale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – sabato 16 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Questa sera si esibiranno in finalisti, tra cui il nostro Sal Da Vinci. Ecco l’ordine di esibizione dei 26 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella finale di stasera:

Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

Germania, Sarah Engels, Fire

Israele, Noam Bettan, Michelle

Belgio, Essyla, Dancing on the Ice

Albania, Alis, Nân

Grecia, Akylas, Ferto

Ucraina, Leléka, Ridnym

Australia, Delta Goodrem, Eclipse

Serbia, Lavina, Kraj Mene

Malta, Aidan, Bella

Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads

Bulgaria, Dara, Bangaranga

Croazia, Lelek, Andromeda

Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre

Francia, Monroe, Regarde!

Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!

Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin

Polonia, Alicja, Bray

Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más

Svezia, Felicia, My System

Cipro, Antigoni, Jalla

Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì

Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me

Austria, Cosmó, Tanzschein

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.