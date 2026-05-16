Eurovision 2026: cantanti e scaletta della finale
Eurovision 2026: cantanti e scaletta della finale
Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – sabato 16 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Questa sera si esibiranno in finalisti, tra cui il nostro Sal Da Vinci. Ecco l’ordine di esibizione dei 26 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, nella finale di stasera:
- Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem
- Germania, Sarah Engels, Fire
- Israele, Noam Bettan, Michelle
- Belgio, Essyla, Dancing on the Ice
- Albania, Alis, Nân
- Grecia, Akylas, Ferto
- Ucraina, Leléka, Ridnym
- Australia, Delta Goodrem, Eclipse
- Serbia, Lavina, Kraj Mene
- Malta, Aidan, Bella
- Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads
- Bulgaria, Dara, Bangaranga
- Croazia, Lelek, Andromeda
- Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre
- Francia, Monroe, Regarde!
- Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!
- Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin
- Polonia, Alicja, Bray
- Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más
- Svezia, Felicia, My System
- Cipro, Antigoni, Jalla
- Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì
- Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya
- Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me
- Austria, Cosmó, Tanzschein
Streaming e tv
Abbiamo visto la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 20,35. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.