Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Mille e una cover Sanremo. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Un colpo di fortuna. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 The Amazing Spider-Man 2. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 15 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.