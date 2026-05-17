Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lapponia I love IU’: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lapponia I love IU’: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lapponia I love IU’, film diretto da Ken-Are Bongo e interpretato da Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando una rapina “sbagliata” cambia la vita. E la geografia dell’esistenza. Come capita a Carmine Esposito, nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti, insieme agli amici Enzo e Antonio. Ma un giorno la vittima di una loro rapina è un importante boss mafioso. E ora, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi. Soldi che non hanno.

A offrire un’insperata via di uscita a Carmine è la scoperta che il fratello maggiore Salvatore – rinnegato dalla famiglia per aver fatto arrestare il padre – è morto e gli ha lasciato in eredità la sua villa in Finlandia. Carmine potrebbe venderla e usare il ricavato per saldare il debito. Così, con Enzo e Antonio, parte per la Finlandia. Ma qui scopre che la villa è in una zona remota, nel territorio dei Sami, ma soprattutto che per ottenerla devono affrontare una scomoda clausola testamentaria che li obbliga a rimanere in Finlandia per due lunghi mesi. Mesi di isolamento, freddo estivo, sole anche di notte. E una cultura che, tra tradizioni e usanze sconosciute, faticano a comprendere e ad accettare. Uno scontro culturale che produce (anche) effetti esilaranti. Ma grazie a Sunnà, compagna di Salvatore, Carmine inizia a scoprire sempre più dettagli sulla vita del fratello maggiore e a ricostruire un quadro nitido del suo passato. A poco a poco, scopre il vero motivo del tradimento di Salvatore e capisce che la dinamica della sua morte potrebbe non essere così limpida come credeva.

Nel frattempo, Carmine si innamora di Maren Elle, una ragazza Sami che porta avanti da sola l’allevamento di renne di famiglia, ma deve fare i conti con Mhikkal, che vorrebbe sposarla. Nel tentativo di conquistare Maren Elle, Carmine si trova di fronte a una realtà che lo costringe a mettere in discussione ogni sua certezza.

Lapponia I love IU’: il cast

Abbiamo visto la trama di Lapponia I love IU’, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • ERASMO GENZINI: CARMINE ESPOSITO
  • NICOLÒ GALASSO: ANTONIO
  • GENNARO LUCCI: ENZO
  • SISSI JOMPPANEN: MAREN ELLE
  • ANTONIO ANNINA: CARMINE BAMBINO
  • ALESSANDRO GIANGRANDE: ANTONIO BAMBINO
  • PHILIP THOMPSON: SALVATORE
  • ÁNNE MÁGGÁ WIGELIUS: SUNNÁ
  • SAMMELI VALLE: MIHKKAL
  • NIKO VALKEAPÄÄ: OVLLA
  • ANNI KRISTIINA JUUSO: ANNE
  • PETTER LUKKARI: ASLLAT

Streaming e tv

Dove vedere Lapponia I love IU’ in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 17 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 maggio 2026, su Rai 3
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere puntata finale
Ti potrebbe interessare
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 maggio 2026, su Rai 3
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere puntata finale
TV / Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della puntata finale
TV / Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, Sapiens
TV / Messa in tv 17 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale
TV / Kung Fu Panda 4: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio
Ricerca