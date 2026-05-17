Lapponia I love IU’: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lapponia I love IU’, film diretto da Ken-Are Bongo e interpretato da Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando una rapina “sbagliata” cambia la vita. E la geografia dell’esistenza. Come capita a Carmine Esposito, nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti, insieme agli amici Enzo e Antonio. Ma un giorno la vittima di una loro rapina è un importante boss mafioso. E ora, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi. Soldi che non hanno.

A offrire un’insperata via di uscita a Carmine è la scoperta che il fratello maggiore Salvatore – rinnegato dalla famiglia per aver fatto arrestare il padre – è morto e gli ha lasciato in eredità la sua villa in Finlandia. Carmine potrebbe venderla e usare il ricavato per saldare il debito. Così, con Enzo e Antonio, parte per la Finlandia. Ma qui scopre che la villa è in una zona remota, nel territorio dei Sami, ma soprattutto che per ottenerla devono affrontare una scomoda clausola testamentaria che li obbliga a rimanere in Finlandia per due lunghi mesi. Mesi di isolamento, freddo estivo, sole anche di notte. E una cultura che, tra tradizioni e usanze sconosciute, faticano a comprendere e ad accettare. Uno scontro culturale che produce (anche) effetti esilaranti. Ma grazie a Sunnà, compagna di Salvatore, Carmine inizia a scoprire sempre più dettagli sulla vita del fratello maggiore e a ricostruire un quadro nitido del suo passato. A poco a poco, scopre il vero motivo del tradimento di Salvatore e capisce che la dinamica della sua morte potrebbe non essere così limpida come credeva.

Nel frattempo, Carmine si innamora di Maren Elle, una ragazza Sami che porta avanti da sola l’allevamento di renne di famiglia, ma deve fare i conti con Mhikkal, che vorrebbe sposarla. Nel tentativo di conquistare Maren Elle, Carmine si trova di fronte a una realtà che lo costringe a mettere in discussione ogni sua certezza.

Lapponia I love IU’: il cast

Abbiamo visto la trama di Lapponia I love IU’, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

ERASMO GENZINI: CARMINE ESPOSITO

NICOLÒ GALASSO: ANTONIO

GENNARO LUCCI: ENZO

SISSI JOMPPANEN: MAREN ELLE

ANTONIO ANNINA: CARMINE BAMBINO

ALESSANDRO GIANGRANDE: ANTONIO BAMBINO

PHILIP THOMPSON: SALVATORE

ÁNNE MÁGGÁ WIGELIUS: SUNNÁ

SAMMELI VALLE: MIHKKAL

NIKO VALKEAPÄÄ: OVLLA

ANNI KRISTIINA JUUSO: ANNE

PETTER LUKKARI: ASLLAT

Streaming e tv

Dove vedere Lapponia I love IU’ in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 17 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.