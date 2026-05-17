Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 17 maggio 2026

Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 17 maggio, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: in esclusiva TV il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere). Senatore del Congresso USA dal 2007, è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito Democratico e, dopo l’elezione di Trump nel 2024, è diventato uno dei più duri oppositori dell’attuale presidente, lanciando in particolare una serie di eventi in tutti gli Stati Uniti raccolti sotto il nome “Fighting Oligarchy Tour”.

La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Sal Da Vinci, in finale per l’Italia alla 70° edizione dell’Eurovision Song Contest, il cui vincitore sarà proclamato sabato 16 maggio, e presto in tournée anche in Canada e negli Stati Uniti. Roberto Bolle, attualmente in tour con il “Roberto Bolle & Friends”, il gala che lo vede protagonista accompagnato dai migliori ballerini da tutto il mondo.

E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Paolo Giordano; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Marco Varvello.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana ed europea di tutti i tempi, entrata dal 16 maggio nell’International Swimming Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida, il tempio degli sport acquatici mondiali. È la prima e l’unica donna italiana ad aver conquistato una medaglia d’oro mondiale nei tuffi e annovera nel suo palmarès – tra competizioni europee, mondiali e olimpiche – ben 34 ori, 15 argenti e 13 bronzi.

E ancora: il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, nelle librerie con “Di chi parliamo quando parliamo di tennis. Da Jannik Sinner a Lewis Carroll, da Clerici & Tommasi a Roger Federer, 100 personaggi senza i quali la Storia sarebbe stata diversa”; Sal Da Vinci; Paolo Rossi; Diego Abatantuono; Enzo Iacchetti; Orietta Berti; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 17 maggio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.