Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, Sapiens

Ascolti tv sabato 16 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Eurovision Song Contest 2026. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Il marchese del grillo. Su Canale 5 Il gladiatore II. Su Italia 1 Kung Fu Panda 4. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 16 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.