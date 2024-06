Flightplan – Mistero in volo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 15 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Flightplan – Mistero in volo, film del 2005 diretto da Robert Schwentke con protagonista Jodie Foster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte del marito, l’ingegnera aeronautica Kyle Pratt vola da Berlino a New York, assieme alla figlia Julia di 6 anni, per riportare la bara del marito a casa, a Long Island. Addormentatasi, al suo risveglio non trova più la figlia, scomparsa nel nulla. Inizia così una sorta di incubo con la ricerca frenetica della figlia che nessuno ha mai visto, e non risulta essere nella lista passeggeri, e addirittura secondo l’obitorio di Berlino sarebbe morta col padre, misteriosamente caduto dal tetto di un edificio.

Il comandante dell’aereo Rich inizialmente fa di tutto per assecondare la donna, ma le notizie che gli giungono e il comportamento sempre più irrequieto della stessa, lo convincono del fatto che la priorità debba tornare ad essere la sicurezza e la serenità dei passeggeri, che la mamma preoccupata e sospettosa aveva decisamente turbato. Così, sotto la stretta sorveglianza del poliziotto di bordo, Gene Carson, Kyle torna al suo posto ed è raggiunta persino da una terapista che cerca di aiutarla ad accettare una realtà che pare rifiutare. Sulle prime, Kyle sembra voler assecondare questo piano, ma il pensiero della figlia rapita le ritorna prepotentemente appena vede un segno evidente della presenza di Julia nel volo; così, con l’astuzia e con la conoscenza che ha dell’aereo, essendone stata una dei progettisti, si mette in azione. Chiede di usare il bagno da dove riesce a sabotare l’elettronica dell’apparecchio. Nel caos che segue raggiunge la bara di David, dove sospetta sia stata portata la figlia Julia, ma aprendola trova solo il corpo del marito.

Flightplan – Mistero in volo: il cast

Abbiamo visto la trama di Flightplan – Mistero in volo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jodie Foster: Kyle Pratt

Peter Sarsgaard: Gene Carson

Sean Bean: Capitano Rich

Kate Beahan: Stephanie

Michael Irby: Obaid

Assaf Cohen: Ahmed

Erika Christensen: Fiona

Shane Edelman: Mr. Loud

Mary Gallagher: Mrs. Loud

Haley Ramm: Brittany Loud

Forrest Landis: Rhett Loud

Brent Sexton: Elias

Marlene Lawston: Julia Pratt

Matthew Bomer: Eric

Kirk B.R. Woller: Grunick

Greta Scacchi: Terapeuta

Streaming e tv

Dove vedere Flightplan – Mistero in volo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.