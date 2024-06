Windstorm – Liberi nel vento: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 15 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm – Liberi nel vento, film del 2013 diretto dalla regista Katja von Garnier; il soggetto è tratto dal romanzo Ostwind – Zusammen sind wir frei di Carola Wimmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La quattordicenne Mika ha preso un brutto voto ad una verifica a scuola e viene costretta dai suoi genitori a saltare il campeggio passando l’estate presso la fattoria della sua severa nonna, lontana da ogni tipo di svago per andare alla scuola di equitazione della nonna per tutta l’estate. Qui conosce il giovane stalliere Sam, ma soprattutto Windstorm, un timido stallone che non erano riuscite a domare neanche la cavallerizza Michelle né la nonna di Mika e, per questo motivo, destinato al macello. Tra la piccola e il possente animale il contatto è immediato. Dotata di una spiccata empatia e sensibilità, Mika riesce infatti laddove tutti hanno inesorabilmente fallito, instaurando con Windstorm un rapporto di profonda intesa e fiducia. La ragazza si insinua di notte nella stalla di Windstorm. Tra i due si sviluppa così una strana amicizia: Mika scopre di poter parlare con i cavalli. Pronta a tutto pur di salvare l’amico dalla terribile sorte che lo attende, l’adolescente decide di prendere lezioni d’equitazione e di partecipare al prossimo torneo di salto a ostacoli per dimostrare a tutti il reale valore del suo fidato compagno.

Windstorm – Liberi nel vento: il cast

Abbiamo visto la trama di Windstorm – Liberi nel vento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hanna Binke: Mika Schwarz

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Jürgen Vogel: Philipp Schwarz

Cornelia Froboess: Maria Kaltenback

Marvin Linke: Sam

Marla Menn: Michelle

Tilo Prückner: Maestro Kaan

Detlev Buck: Dr. Anders

Amber Bongard: Fanny

Henriette Morawe: Tinka

Martin Butzke: Lehrer

Peter Meinhardt: Friedrich

Streaming e tv

Dove vedere Windstorm – Liberi nel vento in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.