Stai lontano da mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 15 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Stai lontano da mia figlia, film drammatico, thriller del 2020, diretto da Anthony C. Ferrante, con Alex McKenna e Juliana Dever. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di una giovane donna tormentata da qualcuno appartenente al passato, tornato per riprendersi ciò che gli appartiene. Per proteggere l’incolumità di sua figlia, Ryan decide di lasciare la moglie Nina, un’alcolizzata violenta e aggressiva che rifiuta di curarsi, e portare la piccola via con sé. Sette anni più tardi, il giovane padre vive felicemente con Kristen ed è al settimo cielo: la donna che ama ha appena accettato di sposarlo e di diventare come una vera madre per la dolce Lisa, che ora ha 10 anni. Ma il loro angolo di paradiso è destinato a sgretolarsi in fretta. Quando Nina esce di prigione e apprende attraverso i social del recente fidanzamento del suo ex marito, è pronta a compiere qualsiasi gesto, anche il più estremo, per riprendersi la sua bambina. Quando poi Sierra, la migliore amica di Kristen che aveva preso in prestito la sua auto, viene trovata morta, la famiglia capisce di non essere ormai più al sicuro. Nel frattempo, Nina riesce a mettersi in contatto sotto falso nome con Lisa, che accetta di incontrarla…

Stai lontano da mia figlia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Stai lontano da mia figlia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alex McKenna: Kristen Carter

Juliana Dever: Nina Munson

Adam Huss: Ryan Munson

Joey Rae Blair: Lisa Munson

Melissa Ordway: Sierra

Mike Erwin: Matt

Zondra Wilson: Detective Murphy

Paul Tigue: Dr. Harford

Ryan Stroud: Wendell

Izzy Stevens: Ruby

Streaming e tv

Dove vedere Stai lontano da mia figlia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.