Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Viola Vitale e Francesco Demir indagano sulla misteriosa morte di una veterinaria che viene trovata senza vita nella sua clinica. È stata assassinata. I due protagonisti partono da pochissimi indizi. Uno in particolare: una giovane donna è stata vista mentre scappava dalla scena del crimine con un cane tra le braccia. Indagando a fondo e sondando tutti gli scenari, Francesco e Viola scoprono che la verità è molto diversa da ciò che appare.

Nel corso della quarta puntata, gli spettatori assisteranno ai tentativi esilaranti di Turi di imitare il comportamento di Demir. Spazio anche alla vita di redazione. Raffaele sarà sempre più romantico con Maryam. Il suo atteggiamento, tuttavia, scatenerà il cinismo di Tamara, che non crede che il collega provi un sentimento sincero. Un nuovo caso terrà impegnato Demir. Una donna, dopo avere avuto un’accesissima lite, viene ritrovata senza vita. Sembrerebbe un caso semplice da risolvere, ma colui che viene indicato come il colpevole potrebbe non avere a che fare con la morte della donna. Viola e Demir, oltre ai casi, avranno altro a cui pensare. Farah, infatti, se n’è andata e ha lasciato al poliziotto la figlia Johanna. Toccherà a Viola e a Francesco occuparsi della neonata. L’ispettore, inoltre, cercherà di raggiungere un punto di incontro con Osman, l’uomo che credeva fosse suo padre.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Viola come il mare 2, ma qual è il cast della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.