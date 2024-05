Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 maggio 2024

Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 maggio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata ci sarà il mandato d’arresto per Netanyahu chiesto dalla Procura della Corte Penale Internazionale, stessa richiesta avanzata per i leader di Hamas. Si parlerà anche dell’inchiesta che ha portato all’arresto del Presidente della Liguria Giovanni Toti per corruzione, con l’interrogatorio in procura che si è tenuto proprio oggi. Uno sguardo anche alla guerra in Ucraina, con un’intervista esclusiva all’imprenditore ed ex oligarca russo in esilio, Mikhail Khodorkovsky.

Ecco alcuni degli ospiti di questa sera a Piazzapulita: Gad Lerner, Michele Santoro, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Elsa Fornero, Veronica De Romanis e Michela Ponzani. Spazio anche per le parole dello scrittore Stefano Massini, e poi le opinioni di Tito Boeri, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Alessandra Sardoni.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.