Mascaria: il cast (attori) completo del film tv

Qual è il cast (attori) completo di Mascaria, il film tv – liberamente ispirato a una storia vera – diretto da Isabella Leoni e trasmesso in occasione della Giornata della Legalità su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori:

Fabrizio Ferracane

Manuela Ventura

Christian Roberto

Flavia Orecchio

Costantino Comito

Andrea Tidona

Gaetano Aronica

Fortunato Cerlino

“Questo film nasce dall’urgenza di raccontare la storia di un uomo coraggioso che ha saputo ribellarsi alle richieste e alle minacce della mafia diventando vittima di un ‘mascariamento’”, le parole della regista Isabella Leoni. “Pietro si spegnerà lentamente nei lunghi anni estenuanti di accuse infondate e di lotte con i suoi fantasmi interiori. Ma la storia non finirà con lui – ha proseguito la regista – perché suo figlio e la sua famiglia continueranno a portare avanti l’azienda, ispirati da quei valori che per tutta la vita Pietro ha cercato di trasmettere”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Mascaria, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.