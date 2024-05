Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima: anticipazioni e streaming

Stasera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima, film documentario diretto da Giorgio Testi che verrà trasmesso per la prima volta in chiaro, gratis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il 19 febbraio del 2023 il Teatro alla Scala di Milano, da 250 anni Tempio dell’opera, della musica classica e del balletto, si è aperto per la prima volta alla canzone popolare – intesa nell’accezione anglofona di popular music – e lo ha fatto con il più nobile e il più autenticamente popolare tra gli autori di canzoni in lingua italiana: Paolo Conte. Questo evento eccezionale è stata l’occasione per osservare il Maestro dietro le quinte e durante le prove, e interrogarlo nel suo rapporto con la musica e con i musicisti, con le parole e le sue passioni.

La voce del Paolo Conte di oggi si mescola poi con quella dell’artista giovane, attraverso immagini di repertorio dell’archivio di famiglia. Un docu-film fortemente voluto da Caterina Caselli, prodotto da Sugar Play e diretto da Giorgio Testi che unisce musica, ricordi e confidenze per andare dritto al cuore artistico di un musicista che – al termine della sua tournée negli Stati Uniti nel 2001 – la critica americana definì “traghettatore estetico dal Novecento al futuro”.

“Paolo Conte alla Scala – dichiara Caterina Caselli – è la realizzazione di un sogno che viene da molto lontano, è un’idea fissa che mi ha perseguitato per anni, praticamente da quando ho cominciato a collaborare con lui per divulgare e valorizzare la sua arte a livello internazionale. Qualche tempo fa, assistendo a un suo concerto, si è risvegliata in me prepotente quell’idea da sempre cullata che un artista di quella grandezza potesse esibirsi nel più importante teatro musicale italiano: La Scala.”

Streaming e tv

Dove vedere Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.