Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 5 maggio 2024

Torna oggi, 5 maggio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 5 maggio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 5 maggio

Si parte con uno spazio dedicato ad uno dei cantautori più prolifici del panorama musicale nazionale e anche personaggio televisivo. La trentaquattresima puntata si aprirà con uno spazio dedicato a Toto Cutugno. Per parlare di lui sarà presente il figliolo Niko Cutugno. Poi si uniranno dei personaggi che hanno avuto modo di conoscerlo: Alba Parietti e Lino Banfi. Ospiti poi di questo spazio anche la cantante Ivana Spagna ed il giornalista Paolo Giordano. Ivana Spagna poi si esibirà cantando il brano “Sarà bellissimo” con il gruppo de I legno.

Poi ancora musica con Umberto Tozzi, che oltre a fare una lunga chiacchierata con la conduttrice, sarà protagonista di un medley musicale fatto dei suoi più grandi successi: “Ti amo” e “Gloria” scritti insieme al grande Giancarlo Bigazzi. Tozzi annuncerà poi a Domenica in il suo tour “The final tour, l’ultima notte rosa“, che segnerà il suo addio alle scene.

Cinema poi con due amici di zia Mara e di Domenica in, ovvero Michele Placido ed Ornella Muti che parleranno dei 50 anni dall’uscita del film di Mario Monicelli “Romanzo popolare“. Sempre per il cinema ospite della puntata del 5 maggio di Domenica in l’attrice Lina Sastri per parlare del suo film “La casa di Ninetta” di cui è anche regista.

Si torna poi alla musica con il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, che presenterà il suo singolo “Ti muovi” che ha partecipato all’ultimo Festival della canzone italiana. Collegamento poi con l’Arena di Verona per il lancio dello show di mercoledì 8 maggio di Rai 1 “Una nessuna centomila in Arena” condotto da Fiorella Mannoia ed Amadeus.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 5 maggio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.