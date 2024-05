Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 5 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 5 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 5 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 5 maggio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. La conduttrice accoglierà, per la sua prima intervista a “Verissimo”, la giornalista Serena Bortone, in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica e in libreria con il romanzo “A te vicino, così dolce”. In studio, Michelle Hunziker prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset con “Io Canto Family”, accompagnata da Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show. Inoltre, spazio alla coppia di professori di “Amici” formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ad Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Infine, per i fan di “Terra Amara”, sarà ospite, Ilayda Çevik, l’attrice che nella serie interpreta Betül.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 5 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.