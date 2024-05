Chi è Nico (Niccolò), il figlio di Toto Cutugno ospite a Domenica In

Chi è Nico (Niccolò), il figlio di Toto Cutugno ospite a Domenica In? Nicolò Cutugno è frutto dell’amore di Toto con un’amante, Cristina. Nonostante questo avvenimento, il cantante ha sempre raccontato che la moglie ha continuato a stargli al fianco. “Ero e sono sposato con Carla e volevo un figlio. E questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome”, ha spiegato il cantante, mettendo in evidenza il grande cuore e la grande intelligenza della donna che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Di Nicolò Cutugno si sa molto poco, è un ragazzo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo. Nel 2018, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato che il ragazzo aveva “28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”.

Su Tv, Sorrisi e Canzoni, in un’intervista rilasciata nel 2019, l’artista parlò del suo ruolo di padre: “Merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie”.

Chi è Carla Galli, la moglie di Toto Cutugno

Abbiamo visto chi è Nico (Niccolò), il figlio di Toto Cutugno, ma chi è la moglie? Toto Cutugno e la moglie Carla Galli (sposati nel 1971) non hanno mai amato esporre la loro relazione, vivendola per oltre 50 anni nell’assoluto riserbo. Tuttavia, non sono mancate le occasioni in cui l’artista ha menzionato la donna con cui ha condiviso gran parte della sua vita. Nel 2018, il cantante dichiarò che questa grande storia d’amore era riuscita a sopravvivere a un tradimento. Intervistato dal Corriere della Sera, disse: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto”.