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Musica

Sanremo 2027, ecco il nuovo regolamento. Dalla serata performance al numero degli artisti: cosa cambia

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Credit: AGF

Pubblicato online il regolamento della 77esima edizione della kermesse musicale

di Niccolò Di Francesco
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Il Festival di Sanremo 2027 inizia a prendere forma: la Rai, infatti, ha pubblicato il regolamento della kermesse musicale, in onda su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio 2027, che vedrà Stefano De Martino nei panni di conduttore e direttore artistico. La prima novità riguarda i cantanti in gara, che saranno 24, incluso il vincitore di Sarà Sanremo 2026, ammesso di diritto alla competizione. Confermata, poi, la “Serata Performance”, ovvero la puntata in cui verrà scelto l’artista che dovrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027. A decretare il vincitore di questa serata saranno il pubblico e una nuova Giuria Internazionale di Esperti, composta da personalità di rilievo del mondo della musica e dello spettacolo internazionale. La “Serata Performance” sarà in programma venerdì 19 febbraio mentre l’appuntamento riservato alle Cover viene spostata al giovedì. La serata, si legge nel regolamento, avrà “una classifica autonoma e un proprio vincitore, senza incidere sull’esito finale della competizione”.

Per quanto riguarda il sistema di voto sarà “fondato sulla partecipazione della Giuria Popolare, della Giuria della Sala Stampa, TV e Web e della Giuria delle Radio. Per la Serata Performance a giudicare gli artisti in gara saranno la Giuria Popolare e la Giuria Internazionale di Esperti La classifica finale del Festival sarà determinata attraverso i risultati delle votazioni della Prima, Seconda e Quinta Serata. Al termine della finale, gli Artisti migliori classificati accederanno a una fase conclusiva nella quale il voto del pubblico contribuirà a individuare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2027, insieme al ‘tesoretto’ costituito dalle tre votazioni precedenti”.

Tutti e 24 gli artisti in gara, dunque, si esibiranno in tutte e cinque le serate del Festival. Le 24 canzoni in concorso “dovranno essere inedite, avere una durata massima di 3 minuti e 30 secondi, mentre le Cover della Terza Serata potranno invece avere una durata massima di 4 minuti”. E ancora: “Le proposte artistiche per la partecipazione al Festival dovranno pervenire entro il 23 novembre 2026, mentre il cast degli Artisti selezionati potrà essere annunciato a partire dal 29 novembre 2026”. Un’altra novità è quella riguardante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le canzoni in gara, infatti, dovranno “essere espressione della creatività umana: non sarà consentito l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora comportino la sostituzione o l’alterazione del contributo creativo degli autori e degli artisti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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