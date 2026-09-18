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Caterina Balivo festeggia la sospensione del bollo auto per il 2027 mentre parla di Sanremo | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

La frase rimbalza sui social: "Benvenuti su TeleMeloni"

di Niccolò Di Francesco
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Caterina Balivo parla di Sanremo 2027, poi improvvisamente cambia argomento e annuncia con soddisfazione lo stop al bollo auto deciso dal governo Meloni. È accaduto durante La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1, dove la conduttrice ha inserito la notizia del provvedimento approvato dall’esecutivo nel corso di una conversazione che fino a quel momento riguardava tutt’altro. “Aspettando questo Sanremo 2027, intanto sappiamo che nel 2027 non pagheremo il bollo sulle auto piccole e medie e sulle moto. Quindi una cosa già la sappiamo”, ha affermato Balivo rivolgendosi alle ospiti presenti in studio. Il commento ha immediatamente raccolto reazioni entusiaste. “Una bellissima notizia” ha risposto Nathalie Caldonazzo. Corinne Clery, che ha ammesso di non essere ancora a conoscenza del provvedimento, ha chiesto ulteriori informazioni. Balivo le ha quindi domandato se possedesse un’automobile e, alla risposta affermativa dell’attrice, ha replicato: “Allora non la paghi, cioè non paghi il bollo”.

 

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Il passaggio è rapidamente circolato sui social, suscitando polemiche per il modo in cui una misura appena varata dal governo è stata presentata all’interno di un programma di intrattenimento del servizio pubblico. Il passaggio arriva inoltre in un momento nel quale il rapporto tra politica e servizio pubblico continua a essere oggetto di polemiche. Negli ultimi anni opposizioni e sindacati dei giornalisti hanno più volte accusato la Rai di un’eccessiva vicinanza all’esecutivo, arrivando a utilizzare l’espressione “TeleMeloni”; la Rai e il governo hanno sempre respinto l’accusa di voler trasformare il servizio pubblico in uno strumento di propaganda

 

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Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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