Ascolti tv giovedì 17 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 17 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Napoli – New York. Su Rai 3 Le cose che non sai. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 The Foreigner. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 17 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.