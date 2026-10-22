Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 21 ottobre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 21 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 21 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 Patù, la passione delle idee. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Sul Nove Il tavolo di Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 21 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 21 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quinta puntata
TV / Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quinta puntata
TV / Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2026 su Rai 3
TV / Il Volo – Uno per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quinta puntata
TV / Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 ottobre 2026
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Skyscraper: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca