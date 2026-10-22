Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta su Roberto Vannacci. Le proteste e le violenze di Milano, la risposta securitaria del Governo e le domande delle piazze che restano sospese. La rivolta degli autotrasportatori che blocca i rifornimenti di mezzo Paese. Parteciperanno alla puntata lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista Paolo Mieli; la giornalista e scrittrice Rula Jebreal; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il leader di AVS Nicola Fratoianni; il candidato a sindaco di Milano Mario Calabresi; la giornalista Tonia Mastrobuoni; Giorgio Mulé (FI) e Riccardo Ricciardi (M5S). Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2026
Spettacoli / Enzo Iacchetti sul decreto sicurezza: "Se i genitori non hanno una lira come fanno a pagare i danni?"
Spettacoli / Bruno Vespa alla rappresentante dell'Unione degli Universitari: "Dovete studiare prima di parlare"
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2026
Spettacoli / Enzo Iacchetti sul decreto sicurezza: "Se i genitori non hanno una lira come fanno a pagare i danni?"
Spettacoli / Bruno Vespa alla rappresentante dell'Unione degli Universitari: "Dovete studiare prima di parlare"
TV / Ascolti tv mercoledì 21 ottobre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quinta puntata
TV / Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2026 su Rai 3
TV / Il Volo – Uno per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ricerca