Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta su Roberto Vannacci. Le proteste e le violenze di Milano, la risposta securitaria del Governo e le domande delle piazze che restano sospese. La rivolta degli autotrasportatori che blocca i rifornimenti di mezzo Paese. Parteciperanno alla puntata lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista Paolo Mieli; la giornalista e scrittrice Rula Jebreal; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il leader di AVS Nicola Fratoianni; il candidato a sindaco di Milano Mario Calabresi; la giornalista Tonia Mastrobuoni; Giorgio Mulé (FI) e Riccardo Ricciardi (M5S). Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.