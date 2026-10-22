Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Doc 4 – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.
Doc 4 – Nelle tue mani streaming
Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Doc 4 – Nelle tue mani su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima giovedì 19 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026 TRASMESSA
- Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026 TRASMESSA
- Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026 OGGI
- Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026
- Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026
- Settima puntata: giovedì 12 novembre 2026
- Ottava puntata: giovedì 19 novembre 2026