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Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 22 ottobre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 22 ottobre

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 22 ottobre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Carl Brave e Albertino. Nella puntata di oggi: le interviste esclusive a Giuseppe Mussari, l’ex presidente di MPS, e Gabriele Ceccherelli, l’ex stella del Calcio Storico Fiorentino, finiti al centro dei nuovi sviluppi d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Secondo le clamorose rivelazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta guidata da Gianluca Vinci, esistono due testimoni che indicano Mussari come il mandante di un’azione intimidatoria – degenerata poi nella tragica morte del capo della comunicazione della banca precipitato dalla finestra il 6 marzo 2013, – mentre Ceccherelli come la persona che avrebbe reclutato gli esecutori materiali. Accuse pesantissime, che ora trovano spazio nelle loro repliche nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei.

Che cosa è successo davvero durante il fermo di Abderrahim Fakir? Il 19 luglio scorso, a Bologna, il 42enne di origine marocchina è morto durante un intervento di polizia. Le immagini riprese da un testimone mostrano l’uomo bloccato a terra, a pancia in giù, mentre continua a chiedere aiuto. In attesa dell’imminente pubblicazione della relazione dei consulenti della Procura, secondo le anticipazioni emerse, il decesso sarebbe riconducibile a un’insufficienza respiratoria acuta provocata dalla posizione in cui era stato immobilizzato. Max Andreetta e Francesco Priano ripercorrono i momenti che hanno preceduto la morte di Fakir, anche attraverso la testimonianza della sorella Khadija, che chiede verità e giustizia, con particolare attenzione al ruolo degli agenti e dei soccorritori presenti durante il fermo.

La notizia dell’adenocarcinoma polmonare che ha colpito il Papa riporta l’attenzione sul tumore al polmone, prima causa di morte oncologica in Italia e nei Paesi occidentali. La ricerca potrebbe aprire nuove prospettive nella lotta contro questo tipo di tumore: uno studio internazionale sta sperimentando un vaccino terapeutico personalizzato, capace di addestrare il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali dei pazienti già operati. Tra i centri coinvolti c’è l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, dove l’inviato Gaetano Pecoraro ha incontrato il professor Domenico Galetta, responsabile dell’Oncologia medica, e alcuni pazienti che partecipano alla sperimentazione, assistendo anche alla somministrazione del trattamento.

Il 2 aprile scorso, durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito Abruzzo e Molise, un ponte sul fiume Trigno è crollato improvvisamente. Da quel giorno non si hanno più notizie di Domenico Racanati, 53 anni, che stava percorrendo quel tratto di strada per raggiungere il luogo di lavoro. Nonostante il ritrovamento di alcuni frammenti della sua auto, dell’uomo non c’è ancora traccia. Perché, a distanza di mesi, non è stato ancora ritrovato? Nina Palmieri prova a fare luce sulla vicenda, ripercorrendo le ricerche effettuate finora.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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