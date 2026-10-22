Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La storia di Lavinia Limido sopravvissuta a 20 coltellate sferrate in un agguato dal suo ex marito e salvata dal padre che le ha fatto scudo col suo corpo: questo il tema di apertura della puntata di “Ore 14 Sera”. In studio ci sarà anche la madre di Roberta Bertacchi, Marina Bonomo: da anni si batte contro l’ipotesi che sua figlia si sia suicidata e chiede indagini più approfondite sulla relazione “tossica” che aveva col suo fidanzato del tempo. Ospite anche Tony Proietto accusato dell’omicidio di Noemi Impellizzeri per un confronto serrato sulle sue contraddizioni e rispetto ad alcuni documenti esclusivi che getteranno nuova luce sul caso.

E ancora il giallo della Ricina: per la prima volta a “Ore 14” parla l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla. La domanda resta sempre la stessa: chi avrebbe dovuto uccidere Antonella e Sara? E perché? E poi il dubbio: chi ha parlato, ha detto tutto? Infine, il caso Garlasco con un’esclusiva sulle carte dei RIS che stanno venendo fuori dalle indagini di Pavia, indagini che riportano indietro nel tempo a quelle fatte 19 anni fa, tra possibili errori e sospette omissioni che oggi in parte condizionano il destino sia di Alberto Stasi sia di Andrea Sempio.

Tra gli ospiti in studio: l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis; l’avvocato di Sempio, Angela Taccia; il consulente di Sempio, Armando Palmegiani; la youtuber Francesca Bugamelli; la magistrata Annalisa Imparato; i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura e Greta Mauro.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.