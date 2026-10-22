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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La storia di Lavinia Limido sopravvissuta a 20 coltellate sferrate in un agguato dal suo ex marito e salvata dal padre che le ha fatto scudo col suo corpo: questo il tema di apertura della puntata di “Ore 14 Sera”. In studio ci sarà anche la madre di Roberta Bertacchi, Marina Bonomo: da anni si batte contro l’ipotesi che sua figlia si sia suicidata e chiede indagini più approfondite sulla relazione “tossica” che aveva col suo fidanzato del tempo.  Ospite anche Tony Proietto accusato dell’omicidio di Noemi Impellizzeri per un confronto serrato sulle sue contraddizioni e rispetto ad alcuni documenti esclusivi che getteranno nuova luce sul caso.

E ancora il giallo della Ricina: per la prima volta a “Ore 14” parla l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla. La domanda resta sempre la stessa: chi avrebbe dovuto uccidere Antonella e Sara? E perché? E poi il dubbio: chi ha parlato, ha detto tutto? Infine, il caso Garlasco con un’esclusiva sulle carte dei RIS che stanno venendo fuori dalle indagini di Pavia, indagini che riportano indietro nel tempo a quelle fatte 19 anni fa, tra possibili errori e sospette omissioni che oggi in parte condizionano il destino sia di Alberto Stasi sia di Andrea Sempio.

Tra gli ospiti in studio: l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis; l’avvocato di Sempio, Angela Taccia; il consulente di Sempio, Armando Palmegiani; la youtuber Francesca Bugamelli; la magistrata Annalisa Imparato; i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura e Greta Mauro.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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