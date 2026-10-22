Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della quarta puntata, mentre si occupa di una ragazza misteriosa che non vuole parlare di sé, Riccardo è in difficoltà per la gelosia nei confronti di Matteo e Martina e fatica a gestire il suo ruolo di tutor. Nel frattempo, l’arrivo in reparto di suo nipote Pietro getta nello sconforto Damiano, preoccupato dalle condizioni di salute del ragazzo. Giulia cerca come può di stargli vicino, ma deve fare anche i conti con l’ennesima lite fra Campigli e Andrea, che scalpita per tornare in corsia fra i pazienti.

Nel secondo episodio, Andrea continua la sua crociata contro Campigli e il ricovero di una parente di Stefano gli dà finalmente l’arma perfetta per scoprire quali segreti si nascondano nel passato del Direttore Sanitario che, nel frattempo, continua ad avvicinarsi sempre più a Giulia. Riccardo, invece, deve fare i conti con il ricovero di un nuovo paziente che, proprio come lui, viene celebrato da tutti come un eroe.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.