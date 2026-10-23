L’Usigrai contro Bruno Vespa: “Ci piacerebbe che questo piglio venisse riservato anche ai potenti”

L’Usigrai si scaglia contro Bruno Vespa dopo quando avvenuto nel corso di Porta a Porta con la rappresentante dell’Unione degli Universitari, Sabrina Brizzola (qui il suo profilo). Il giornalista e conduttore, infatti, aveva interrotto la 24enne affermando: “La prego di vedersi le statistiche, c’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Abbiamo un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione Europea. Quando parlate, voi giovani, documentatevi prima. Quando venite qui, o altrove, dovete studiare e venire preparati”.

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Oltre alle numerose critiche social, è arrivata anche la reazione del sindacato dei giornalisti della Rai: “Ancora una edificante pagina di Servizio Pubblico da parte del conduttore con contratto da artista Bruno Vespa. Ci chiediamo se sia ulteriormente tollerabile che in uno studio della Rai si assista ad un comportamento tra l’aggressivo e il paternalistico (pensavamo di non essere più nell’epoca dei romanzi di Jane Austen!) come quello tenuto nei confronti di Sabrina Brizzola coordinatrice dell’Udu, Unione degli Universitari, che nella puntata del 20 ottobre non ha potuto terminare il proprio ragionamento apostrofata e interrotta più volte in modo aggressivo da Vespa. Ci piacerebbe che un tale piglio da grande mattatore televisivo venisse riservato anche ai potenti di turno nei confronti dei quali invece Vespa mostra solitamente un’invidiabile pacatezza”.