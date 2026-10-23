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Ascolti tv giovedì 22 ottobre: Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Piazzapulita
Ascolti tv giovedì 22 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 22 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 4 – Nelle tue mani. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 22 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 22 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.