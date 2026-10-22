È diventato virale sul web il video che mostra Bruno Vespa riprendere in diretta Sabrina Brizzola, rappresentante dell’Unione degli Universitari. La vicenda si è svolta nel corso di Porta a Porta, in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 21 ottobre, quando il giornalista e conduttore ha interrotto la studentessa 24enne, che aveva appena affermato: “Il diritto allo studio in questo momento non è garantito in Italia”. Piccata la risposta di Vespa, che ha replicato: “La prego di vedersi le statistiche, c’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Abbiamo un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione Europea. Quando parlate, voi giovani, documentatevi prima. Quando venite qui, o altrove, dovete studiare e venire preparati”.

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Ma chi è Sabrina Brizzola? Coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari (Udu), una delle principali organizzazioni di rappresentanza studentesca in Italia, la ragazza ha 24 anni. Originaria di Santa Vittoria in Matenano, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche, è diventata uno dei volti più riconoscibili delle recenti mobilitazioni studentesche, portando nel dibattito pubblico le rivendicazioni di una generazione alle prese con il caro affitti, le difficoltà economiche e l’accesso all’istruzione universitaria. Il suo percorso nella rappresentanza studentesca è legato all’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, dove ha frequentato Economia e commercio e si è impegnata nell’associazione Gulliver-Sinistra Universitaria.

Nel novembre 2024 è stata eletta presidente del Consiglio studentesco dell’ateneo con 23 voti su 30, dopo la vittoria della lista Gulliver alle elezioni universitarie. Un incarico attraverso il quale ha sostenuto le richieste degli studenti in materia di didattica, servizi, trasporti e diritto allo studio. Nell’aprile 2026, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, ha pronunciato un intervento critico nei confronti delle politiche di finanziamento dell’università pubblica, chiedendo maggiori investimenti nell’istruzione e contestando il crescente peso degli interessi privati nel sistema universitario. La svolta nazionale è arrivata nel settembre 2026, quando il congresso dell’Unione degli Universitari, riunito a Roma, l’ha scelta come nuova coordinatrice nazionale. Una nomina che ha ricevuto anche il riconoscimento del rettore della Politecnica delle Marche, Enrico Quagliarini. Da allora Brizzola è intervenuta più volte nel dibattito sulle condizioni degli studenti italiani. Tra i temi al centro delle sue battaglie figurano l’emergenza abitativa, il costo della vita, le borse di studio e la necessità di garantire un’università pubblica accessibile indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Nell’ottobre 2026 ha partecipato alle mobilitazioni degli universitari contro il caro affitti, con il ritorno delle tende davanti a Montecitorio e in diversi atenei italiani.