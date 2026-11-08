Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata dell’8 novembre

Questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mentre Mahir cerca di fare luce sul legame tra Ozan, Rasit e Handan, una telefonata improvvisa della madre Sureyya lo costringe a correre alla villa: il nonno ha avuto un malore. Una volta arrivato, l’uomo scopre una terribile verità: Ferman è stato rapito. Come se non bastasse, si imbatte in Seref, venuto a chiedere la mano di sua madre; la situazione degenera rapidamente e la rabbia di Mahir provoca un mancamento allo stesso Seref. Determinato a liberare suo zio, Mahir organizza un’operazione di salvataggio, ma quando riesce ad arrivare da Ferman, scopre che l’uomo ha inscenato il proprio sequestro per estorcere denaro al padre dopo il blocco dei conti correnti. Nel frattempo, Canfeza va a cercare Ferman in auto insieme a Sureyya e Afet. In difficoltà a causa della sua inesperienza al volante, accetta l’aiuto di uno sconosciuto che, con un colpo di mano, le ruba la vettura fuggendo con Afet a bordo. Più tardi, Mahir e Ferman raggiungono Canfeza e Sureyya in commissariato.

Canfeza si confida con Mahir lasciandosi andare a dolorosi ricordi d’infanzia, come quello della bicicletta che tanto desiderava da bambina, ma che suo padre non le ha mai voluto regalare. I due parlano anche del futuro e del desiderio di diventare genitori, prendendo la decisione di provare ad avere un figlio. Nel frattempo, mentre Felek si trova a casa di Mahir e Canfeza per aiutarli con le pulizie, riceve un misterioso pacco da un corriere. Sul fronte delle indagini, Salih e Mahir scoprono che Ozan è andato in carcere a trovare Selim e restano in attesa dell’esito della riesumazione della tomba. Nel frattempo, Ozan propone a Kursat di mettersi in affari insieme. Intanto, Ferman porta in laboratorio i campioni per analizzare il DNA di Afet e Asaf. Infine, Mahir riceve una telefonata da Asaf, che gli propone di abbandonare il suo attuale lavoro per prendere ufficialmente in mano le redini della famiglia Yilmaz.

Nonostante il forte turbamento per la proposta di Asaf, Mahir non intende rinunciare alle indagini, consapevole di essere ormai a un passo dalla verità. Accompagna poi Canfeza verso la sorpresa che ha organizzato per il suo compleanno: un romantico camper in riva al mare, l’affetto della sua famiglia e un regalo che aspettava da troppo tempo. Nel frattempo, Asaf incontra segretamente Efsane e le offre una considerevole somma di denaro in cambio del suo allontanamento definitivo da Ferman. Lei rifiuta e se ne va sconvolta, ma mentre attraversa la strada viene investita da un’auto. In ospedale la situazione precipita: la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza, ma le sue condizioni sono critiche e viene trasferita in terapia intensiva. Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, mentre Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim. Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.