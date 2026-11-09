Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Inchiesta esclusiva sugli anni della malattia del boss Matteo Messina Denaro con interviste e testimonianze inedite sul suo percorso clinico nella sanità siciliana tra fiancheggiatori e false identità. Continua anche il racconto sulle manifestazioni dei giovani che riempiono le piazze e occupano le università. Ma oltre al disagio sociale e alle rivendicazioni sul caro vita, sugli affitti insostenibili e sui costi universitari sempre più alti, ci sarebbe anche l’ombra della radicalizzazione. Chi si nasconde dietro a Youssef Siher, ancora indagato? In studio Tommaso Cerno direttore de “Il Giornale” Francesca Barra, scrittrice e giornalista, Patrizia La Grazia, studentessa in sciopero della fame per l’occupazione della Università di Torino e alcuni ragazzi appartenenti a diverse sigle della galassia giovanile.

Prosegue anche l’inchiesta sul delitto di Garlasco con l’approfondimento sull’attività svolta dal Ris nel 2007 che oggi è nel mirino della Procura di Pavia. Il generale Luciano Garofano, allora a capo del Ris di Parma, spiegherà la controversa questione della valutazione psicologica su Alberto Stasi realizzata dalla dottoressa Alessandra Bramante durante le prime indagini e mai resa pubblica. Parla anche il generale Giampietro Lago, successore di Garofano che non consegnò ai legali di Stasi le controanalisi negative sul dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi. E poi la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio: focus sul materiale trovato nei suoi hard disk. In studio Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Francesco Borgonovo, direttore di “Libero” e Anna Baldi, consulente di Andrea Sempio.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.