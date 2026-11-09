Su Rai1 Libera – Il Caso Elena Palma interessa 2.662.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.706.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 525.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 la partita de LaLiga – Atletico Madrid-Barcellona incolla davanti al video 1.002.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo Report Play (970.000 – 5.1%) e la presentazione (1.272.000 – 6.5%), Report segna 1.182.000 spettatori pari al 6.6% (Report Plus a 833.000 e il 5.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (361.000 – 1.9%), Fuori dal Coro totalizza 822.000 spettatori (6.8%). Su La7 The Gift raggiunge 319.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 1.146.000 spettatori con il 6.6%. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (627.000 – 3.4%) e la presentazione (1.289.000 – 6.6%), Che Tempo Che Fa raduna 1.849.000 spettatori con il 10.6% e 1.165.000 spettatori con l’8.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Sul 20 Shooter fa sintonizzare 371.000 spettatori (2.1%).