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Ascolti tv domenica 8 novembre: Libera 2, Racconto di una notte, Report
Ascolti tv domenica 8 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 8 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Libera 2. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 8 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 8 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Libera – Il Caso Elena Palma interessa 2.662.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.706.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 525.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 la partita de LaLiga – Atletico Madrid-Barcellona incolla davanti al video 1.002.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo Report Play (970.000 – 5.1%) e la presentazione (1.272.000 – 6.5%), Report segna 1.182.000 spettatori pari al 6.6% (Report Plus a 833.000 e il 5.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (361.000 – 1.9%), Fuori dal Coro totalizza 822.000 spettatori (6.8%). Su La7 The Gift raggiunge 319.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 1.146.000 spettatori con il 6.6%. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (627.000 – 3.4%) e la presentazione (1.289.000 – 6.6%), Che Tempo Che Fa raduna 1.849.000 spettatori con il 10.6% e 1.165.000 spettatori con l’8.2% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Sul 20 Shooter fa sintonizzare 371.000 spettatori (2.1%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.561.000 spettatori (23.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.409.000 – 17.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.180.000 spettatori pari al 21.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 699.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 735.000 spettatori e il 3.8% nella prima parte e 460.000 spettatori e il 2.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 986.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 677.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.906.000 spettatori pari al 19.1%, mentre L’Eredità coinvolge 3.870.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.757.000 spettatori (12%), mentre Caduta Libera conquista 2.119.000 spettatori (12.7%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (261.000 – 1.9%), Blue Bloods totalizza 524.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 734.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 550.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 441.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.274.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 789.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (4.8%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.