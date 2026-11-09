Ex – Amici come prima: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ex – Amici come prima: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ex – Amici come prima!, film del 2011 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Antonio, ex farmacista napoletano e ora europarlamentare, inizia una relazione con Olga, una donna conosciuta in un albergo di Monaco di Baviera e che poi scopre essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche” (identificabili con la Lituania). Entrambi sono sposati, ma non sono felici dei reciproci matrimoni…
Max, iellato architetto romano, si innamora di Sandra, senza sapere che questa è l’avvocato che cura il divorzio dalla sua ex moglie, che non perde occasione per spillargli altro denaro. Sandra, d’altro canto, depressa dopo l’ultima relazione finita male, scopre piacevolmente come Max sia un brav’uomo e se ne innamora.
Marco, appena sposato con Floriana, incontra nuovamente Consuelo, una sua vecchia e mai sopita fiamma e finge di non essere sposato, tradendo la moglie. Quando Consuelo lo scopre gli impone di scegliere e Marco sceglie lei, lasciando una lettera d’addio a Floriana. Mentre Consuelo è in bagno, però, Marco legge il suo diario e scopre che Consuelo vuole soltanto sistemarsi con lui perché è tranquillo e ha un buon lavoro.
Fabio, tradito e lasciato con un sms dalla sua ex fidanzata per un’insalata, spinto più volte a suicidarsi, è in cura presso uno psichiatra e un giorno si finge quest’ultimo perché innamorato di Valentina, paziente presa fittiziamente in cura con altrettante manie suicide dopo essere stata lasciata dal fidanzato.
Infine, Paolo, un ragazzo che lavora nella stessa azienda di Fabio, rincorre le ragazze appena mollate perché sono più facili da conquistare, fallendo ogni volta. Alla fine, ingenuamente sposa proprio Consuelo, ingannato dalla sua falsa innocenza.
Ex – Amici come prima: il cast
Abbiamo visto la trama di Ex – Amici come prima, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Enrico Brignano: Marco
- Alessandro Gassmann: Massimo Marangoni
- Vincenzo Salemme: Antonio Schiavone
- Ricky Memphis: Fabio De Rossi
- Teresa Mannino: Floriana
- Anna Foglietta: Sandra
- Gabriella Pession: Valentina
- Paolo Ruffini: Paolo Groppi
- Tosca D’Aquino: Nunzia
- Natasha Stefanenko: Olga
- Liz Solari: Consuelo
- Manfredi Aliquò: onorevole Lo Foco
- Veronika Logan: signora Marangoni
- Elena Barolo: Esther, ex di Fabio
- Roberto Albin: Franco, il cameriere
- Bettina Scwarz: Tante Lena
- Marianna Di Martino: bella ragazza al pub
- Rosabell Laurenti Sellers: Barbara
- Flavio Domenici: tassista
- Virginie Marsan: Alessia
- Floriana Gentile: signora Paladino
- Valeria Graci: amica di Sandra
- Gina Rovere: anziana pianerottolo
- Francesco Procopio: Salvatore
- Massimo De Lorenzo: Prof. Rinaldi
- Mattia Mor: spasimante signora Marangoni
- Annalisa De Simone: segretaria Rinaldi
- Stefano Dragone: pompiere
- Paolo Fosso: onorevole Marullo
- Fabrizio Sabatucci: dogsitter
- Yaser Mohammed: terrorista nord africano
- Carlo Caprioli: uomo dei servizi
- Lucia Rossi: Katia
- Stefano Ambrogi: padre di Alessia
- Giorgia Trasselli: anziana portone
- Mario Zucca: avvocato Stanziani
- Gianluca Vannucci: cameriere tedesco
- Gianfilippo Grasso: Manfredi
- Lucia Bodenizza: receptionist
- Arduino Speranza: Gaetano Capuano
Streaming e tv
Dove vedere Ex – Amici come prima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.