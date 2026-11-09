Ex – Amici come prima: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ex – Amici come prima!, film del 2011 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antonio, ex farmacista napoletano e ora europarlamentare, inizia una relazione con Olga, una donna conosciuta in un albergo di Monaco di Baviera e che poi scopre essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche” (identificabili con la Lituania). Entrambi sono sposati, ma non sono felici dei reciproci matrimoni…

Max, iellato architetto romano, si innamora di Sandra, senza sapere che questa è l’avvocato che cura il divorzio dalla sua ex moglie, che non perde occasione per spillargli altro denaro. Sandra, d’altro canto, depressa dopo l’ultima relazione finita male, scopre piacevolmente come Max sia un brav’uomo e se ne innamora.

Marco, appena sposato con Floriana, incontra nuovamente Consuelo, una sua vecchia e mai sopita fiamma e finge di non essere sposato, tradendo la moglie. Quando Consuelo lo scopre gli impone di scegliere e Marco sceglie lei, lasciando una lettera d’addio a Floriana. Mentre Consuelo è in bagno, però, Marco legge il suo diario e scopre che Consuelo vuole soltanto sistemarsi con lui perché è tranquillo e ha un buon lavoro.

Fabio, tradito e lasciato con un sms dalla sua ex fidanzata per un’insalata, spinto più volte a suicidarsi, è in cura presso uno psichiatra e un giorno si finge quest’ultimo perché innamorato di Valentina, paziente presa fittiziamente in cura con altrettante manie suicide dopo essere stata lasciata dal fidanzato.

Infine, Paolo, un ragazzo che lavora nella stessa azienda di Fabio, rincorre le ragazze appena mollate perché sono più facili da conquistare, fallendo ogni volta. Alla fine, ingenuamente sposa proprio Consuelo, ingannato dalla sua falsa innocenza.

Ex – Amici come prima: il cast

Abbiamo visto la trama di Ex – Amici come prima, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Marco

Alessandro Gassmann: Massimo Marangoni

Vincenzo Salemme: Antonio Schiavone

Ricky Memphis: Fabio De Rossi

Teresa Mannino: Floriana

Anna Foglietta: Sandra

Gabriella Pession: Valentina

Paolo Ruffini: Paolo Groppi

Tosca D’Aquino: Nunzia

Natasha Stefanenko: Olga

Liz Solari: Consuelo

Manfredi Aliquò: onorevole Lo Foco

Veronika Logan: signora Marangoni

Elena Barolo: Esther, ex di Fabio

Roberto Albin: Franco, il cameriere

Bettina Scwarz: Tante Lena

Marianna Di Martino: bella ragazza al pub

Rosabell Laurenti Sellers: Barbara

Flavio Domenici: tassista

Virginie Marsan: Alessia

Floriana Gentile: signora Paladino

Valeria Graci: amica di Sandra

Gina Rovere: anziana pianerottolo

Francesco Procopio: Salvatore

Massimo De Lorenzo: Prof. Rinaldi

Mattia Mor: spasimante signora Marangoni

Annalisa De Simone: segretaria Rinaldi

Stefano Dragone: pompiere

Paolo Fosso: onorevole Marullo

Fabrizio Sabatucci: dogsitter

Yaser Mohammed: terrorista nord africano

Carlo Caprioli: uomo dei servizi

Lucia Rossi: Katia

Stefano Ambrogi: padre di Alessia

Giorgia Trasselli: anziana portone

Mario Zucca: avvocato Stanziani

Gianluca Vannucci: cameriere tedesco

Gianfilippo Grasso: Manfredi

Lucia Bodenizza: receptionist

Arduino Speranza: Gaetano Capuano

Streaming e tv

Dove vedere Ex – Amici come prima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.