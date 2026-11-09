Livatino il giudice e i suoi assassini: trama, cast, quante puntate e streaming

Lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Negli anni Ottanta, nell’agrigentino, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Livatino combatte il potere mafioso colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nel territorio, mentre gli stiddari avanzano nella provincia, conquistando spazio e consenso. La fiction racconta i due percorsi, quello di Livatino e quello dei giovani malavitosi, che si avvicinano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui un commando della Stidda uccide il magistrato. Pur concentrandosi sugli ultimi due anni di vita di Rosario Livatino, quelli dal 1988 al 1990, scegliendo di raccontare l’epilogo della sua esistenza, la fiction restituisce appieno la grandezza della sua figura, mostrando quanto in lui la dimensione spirituale e quella professionale fossero profondamente intrecciate. La testimonianza di giustizia e fede di Rosario Livatino lo hanno reso infatti, un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Livatino il giudice e i suoi assassini: il cast

Abbiamo visto la trama di Livatino il giudice e i suoi assassini, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe De Domenico: Rosario Livatino

Leonardo Maltese: Tano

Nino Frassica: Vincenzo Livatino

Michela De Rossi: Nina Russo

Ninni Bruschetta: Giuseppe Campisi

Brenno Placido: Roberto Rizzo

Francesco Benigno: Pietro Miceli

Vito Lopriore: Giuliano Guazzelli

Matilde Piana: Rosalia

Roberta Procida: Canelliera

Gabriele Cicirello: Gianni Curto

Francesco Giulio Cerilli: Salvo

Salvatore Madonia: Mimmo Morello

Francesco Cassibba: Paolo Ferrara

Vincenzo Ficarra: Gianmarco Mangiapane

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Livatino il giudice e i suoi assassini su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate (4 episodi): la prima lunedì 9 novembre 2026; la seconda e ultima il giorno successivo, martedì 10 novembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Livatino il giudice e i suoi assassini in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.