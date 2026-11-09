Livatino il giudice e i suoi assassini: tutto quello che c’è da sapere
Livatino il giudice e i suoi assassini: trama, cast, quante puntate e streaming
Lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Negli anni Ottanta, nell’agrigentino, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Livatino combatte il potere mafioso colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nel territorio, mentre gli stiddari avanzano nella provincia, conquistando spazio e consenso. La fiction racconta i due percorsi, quello di Livatino e quello dei giovani malavitosi, che si avvicinano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui un commando della Stidda uccide il magistrato. Pur concentrandosi sugli ultimi due anni di vita di Rosario Livatino, quelli dal 1988 al 1990, scegliendo di raccontare l’epilogo della sua esistenza, la fiction restituisce appieno la grandezza della sua figura, mostrando quanto in lui la dimensione spirituale e quella professionale fossero profondamente intrecciate. La testimonianza di giustizia e fede di Rosario Livatino lo hanno reso infatti, un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.
Livatino il giudice e i suoi assassini: il cast
Abbiamo visto la trama di Livatino il giudice e i suoi assassini, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Giuseppe De Domenico: Rosario Livatino
- Leonardo Maltese: Tano
- Nino Frassica: Vincenzo Livatino
- Michela De Rossi: Nina Russo
- Ninni Bruschetta: Giuseppe Campisi
- Brenno Placido: Roberto Rizzo
- Francesco Benigno: Pietro Miceli
- Vito Lopriore: Giuliano Guazzelli
- Matilde Piana: Rosalia
- Roberta Procida: Canelliera
- Gabriele Cicirello: Gianni Curto
- Francesco Giulio Cerilli: Salvo
- Salvatore Madonia: Mimmo Morello
- Francesco Cassibba: Paolo Ferrara
- Vincenzo Ficarra: Gianmarco Mangiapane
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Livatino il giudice e i suoi assassini su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate (4 episodi): la prima lunedì 9 novembre 2026; la seconda e ultima il giorno successivo, martedì 10 novembre 2026.
Streaming e tv
Dove vedere Livatino il giudice e i suoi assassini in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.