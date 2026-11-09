Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Livatino il giudice e i suoi assassini streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Livatino il giudice e i suoi assassini streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Dove vedere Livatino il giudice e i suoi assassini in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1.

Livatino il giudice e i suoi assassini streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Livatino il giudice e i suoi assassini su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate (4 episodi): la prima lunedì 9 novembre 2026; la seconda e ultima il giorno successivo, martedì 10 novembre 2026.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 novembre
Ti potrebbe interessare
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 novembre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026
TV / Ex – Amici come prima: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini: tutto quello che c’è da sapere
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Fast and Furious 8: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1
TV / Ascolti tv domenica 8 novembre: Libera 2, Racconto di una notte, Report
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 novembre 2026
Ricerca