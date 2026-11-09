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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma una nuova inchiesta sul sistema di potere del Pd, da Roma alla Puglia. A seguire, un’analisi sul rapporto tra le forze della sinistra istituzionale e le realtà antagoniste dei centri sociali, in particolare i casi emblematici di Askatasuna a Torino e Labas a Bologna. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco. Parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Suor Monia Alfieri, Armando Palmegiani e Luca Fazzo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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