Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma una nuova inchiesta sul sistema di potere del Pd, da Roma alla Puglia. A seguire, un’analisi sul rapporto tra le forze della sinistra istituzionale e le realtà antagoniste dei centri sociali, in particolare i casi emblematici di Askatasuna a Torino e Labas a Bologna. Infine, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco. Parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Suor Monia Alfieri, Armando Palmegiani e Luca Fazzo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.