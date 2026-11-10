Party Angels, il nuovo show in onda su Rai 2: le anticipazioni della puntata del 10 novembre. Conduttore, cast, quante puntate, ospiti, location, streaming

Party Angels è il nuovo show in onda in due puntate su Rai 2, il 10 e il 17 novembre 2026. Due giovani performer, le location più esclusive della nightlife internazionale e un sogno da trasformare in professione. Il docureality segue il percorso di Aya e Giulia, due ballerine determinate a conquistare il proprio spazio nel mondo del lusso e dei grandi eventi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cast e ospiti

Da Riccione a Rimini, da Ibiza a Madrid, passando per Barcellona e Formentera, le protagoniste attraversano alcuni dei luoghi simbolo della nightlife, entrando per la prima volta nel dietro le quinte di un universo tanto affascinante quanto competitivo. Un viaggio fatto di performance, backstage, incontri e sfide, dove ogni evento diventa un’occasione per mettersi alla prova e dimostrare il proprio talento.

Al centro della storia, Aya e Giulia, due giovani performer e ballerine che sognano di fare il salto di qualità nel mondo dei grandi eventi. Per realizzare questo obiettivo, le due ragazze si rivolgono a Raffaella Zardo, pierre e manager carismatica, ironica ed esperta king-maker del settore, che diventa la loro guida e mentore. Al fianco di Raffaella c’è Nicola, amico di lunga data che lavora nel settore finanziario, outsider provocatorio dall’ironia travolgente, che con la sua voce fuoricampo accompagna lo spettatore lungo tutto il racconto, facendo da filo conduttore tra i diversi segmenti narrativi.

Nel corso del loro percorso, Aya e Giulia incontrano alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, tra cui Gianluca Vacchi e DJ di fama mondiale come Bob Sinclar, DJ Luciano e Marco Carola. Incontri che permettono loro di scoprire una realtà spesso lontana dall’immagine glamour che arriva al pubblico: dietro le luci, la musica e gli eventi esclusivi ci sono infatti disciplina, sacrificio, professionalità e una costante cura di sé.

Ma il successo non si conquista senza affrontare ostacoli e tensioni. Tra backstage, performance, confessionali e relazioni sempre più complesse, il programma racconta da vicino ambizioni, rivalità, amicizie, tradimenti e momenti di crescita personale, restituendo un ritratto autentico e senza filtri di un mondo che da sempre esercita un irresistibile fascino.

Il docureality invita così il pubblico a guardare la nightlife da una prospettiva inedita: non più soltanto come spettacolo, ma come un vero e proprio lavoro, fatto di talento, determinazione e sacrificio. Un viaggio nel cuore della notte per scoprire cosa serve davvero per trasformare un sogno in una carriera e quanto sia difficile, ma allo stesso tempo straordinario, conquistarsi un posto sotto i riflettori.

Party Angels: quante puntate

Quante puntate sono previste per Party Angels? Il programma va in onda su Rai 2 in due puntate: il 10 e il 17 novembre 2026 alle ore 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 10 novembre 2026

Seconda puntata: 17 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Party Angels in tv e in streaming? Appuntamento il 10 e il 17 novembre 2026 alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.