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Ascolti tv lunedì 9 novembre: Livatino, Grande Fratello Vip, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 9 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 9 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Livatino. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 9 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 9 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini interessa 2.960.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.108.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Ex – Amici come prima! intrattiene 744.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video 831.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (960.000 – 4.9%), Lo Stato delle Cose segna 1.075.000 spettatori (7.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (680.000 – 3.4%), Quarta Repubblica totalizza 567.000 spettatori (4.5%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo raggiunge 605.000 spettatori e il 3.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.914.000 spettatori (19.8%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.485.000 spettatori (21.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.747.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.495.000 spettatori pari al 22.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 556.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.002.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.214.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.977.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 546.000 spettatori e il 2.7%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.249.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.486.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.803.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera convince 2.602.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (580.000 – 4.7%), Blue Bloods è seguito da 715.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 909.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (333.000 – 2.5%), Studio Aperto Mag sigla 299.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 501.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.469.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.089.000 spettatori (5.8%) e Generazione Bellezza sigla 882.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.103.000 spettatori (6.5%), mentre La Promessa intrattiene 1.091.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 362.000 spettatori pari al 2.4%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.