Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.914.000 spettatori (19.8%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.485.000 spettatori (21.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.747.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.495.000 spettatori pari al 22.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 556.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.002.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.214.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.977.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 546.000 spettatori e il 2.7%.