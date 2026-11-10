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Giorgia – Last call: il concerto evento da Milano in onda su Canale 5

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AGF
di Antonio Scali
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Giorgia – Last call: il concerto evento da Milano in onda su Canale 5. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 10 novembre 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda il concerto di Giorgia dal titolo Last call, in esclusiva e in prima visione sull’ammiraglia Mediaset. La cantante, una delle voci più apprezzate del panorama italiano e attualmente alla guida di X Factor, ci allieterà con le sue canzoni più belle. Non mancheranno diversi ospiti. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Giorgia – Last call.

Anticipazioni e ospiti

Si tratta della messa in onda del concerto-evento che ha chiuso il tour di Giorgia, che si è svolto all’Unipol Dome di Milano. Una serata di grande musica che Canale 5 porta in tv per tutti questa sera, 10 novembre 2026. Una serata di musica ed emozioni con la grande voce e i successi di Giorgia e non solo. Sul palco, infatti, si alterneranno diversi ospiti, tra i nomi più amati del panorama musicale italiano: insieme a Giorgia, in quella che è l’ultima tappa del suo tour di successo, ci saranno Annalisa, Irama ed Emma. Una serata speciale che celebra i successi della cantante, amatissima da tutti, che sta vivendo un momento di grazia della sua carriera, come dimostra anche il riscontro positivo in qualità di giudice a X Factor.

Streaming e tv

Dove vedere Giorgia – Last Call in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 10 novembre 2026, alle ore 21.30 in prima visione su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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