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Livatino il giudice e i suoi assassini: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Livatino il giudice e i suoi assassini: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 10 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La fiction racconta i due percorsi, quello di Livatino e quello dei giovani malavitosi, che si avvicinano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui un commando della Stidda uccide il magistrato. Pur concentrandosi sugli ultimi due anni di vita di Rosario Livatino, quelli dal 1988 al 1990, scegliendo di raccontare l’epilogo della sua esistenza, la fiction restituisce appieno la grandezza della sua figura, mostrando quanto in lui la dimensione spirituale e quella professionale fossero profondamente intrecciate. La testimonianza di giustizia e fede di Rosario Livatino lo hanno reso infatti, un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Livatino il giudice e i suoi assassini: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Giuseppe De Domenico: Rosario Livatino
  • Leonardo Maltese: Tano
  • Nino Frassica: Vincenzo Livatino
  • Michela De Rossi: Nina Russo
  • Ninni Bruschetta: Giuseppe Campisi
  • Brenno Placido: Roberto Rizzo
  • Francesco Benigno: Pietro Miceli
  • Vito Lopriore: Giuliano Guazzelli
  • Matilde Piana: Rosalia
  • Roberta Procida: Canelliera
  • Gabriele Cicirello: Gianni Curto
  • Francesco Giulio Cerilli: Salvo
  • Salvatore Madonia: Mimmo Morello
  • Francesco Cassibba: Paolo Ferrara
  • Vincenzo Ficarra: Gianmarco Mangiapane
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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