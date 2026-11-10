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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 10 novembre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 10 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e l’ex agente segreto Marco Mancini, sono tra gli ospiti di “Filorosso”. Il programma affronta questa settimana il tema della cybersicurezza, dopo i recenti attacchi hacker che hanno coinvolto anche il vicepremier Antonio Tajani, e torna sul problema dell’emergenza casa, con un viaggio nelle principali città italiane tra cittadini che non riescono ad acquistare casa, persone sotto sfratto e occupazioni abusive. Ospiti, tra gli altri, la giornalista Annalisa Chirico; il direttore di “Fanpage”, Francesco Cancellato; il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami; l’eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella; il giornalista Paolo Brosio. Particolare attesa per le interviste a Roberto Vannacci, sugli scenari politici nazionali, e all’ex militare e agente segreto Marco Mancini sui temi della sicurezza.

Nel corso del programma anche la seconda parte dell’intervista esclusiva al procuratore Capo di Caltanissetta, Salvatore De luca, in cui si parla di mafia, appalti, pista nera e possibile coinvolgimento di uomini dello stato nelle stragi di Capaci e via D’Amelio. A discuterne l’ex pm Antonio Di Pietro, l’ex pm Antonio Ingroia, l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara e il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Inoltre, in apertura l’intervista all’attore Patrizio Rispo, volto storico della soap di Rai 3, “Un posto al sole”, che ha da poco superato il traguardo dei 30 anni di messa in onda.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 10 novembre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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