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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 novembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 novembre 2026

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,15 sul Nove va in onda Il tavolo di Che tempo che fa, il programma dedicato alle conversazioni, alle chiacchiere e alle risate con gli ospiti di Fabio Fazio che con il suo “classico” Che tempo che fa continuerà ad andare in onda la domenica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata ci saranno Alessandro Costacura; Arisa; Nek; Mara Venier; Diego Abatantuono; Nino Frassica; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Orietta Berti; Paolo Rossi; Simona Ventura; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Gigi Marzullo; Ubaldo Pantani; Signora Coriandoli.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Il tavolo di Che tempo che fa, in onda oggi, 11 novembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 21,15 se siete interessati alla diretta, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta oppure in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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