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La guerra di domani: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La guerra di domani: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La guerra di domani (The Tomorrow War), film del 2021 diretto da Chris McKay. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel dicembre 2022, Dan Forester, un insegnante di biologia ed ex Berretto Verde, non riesce ad essere assunto a un prestigioso centro di ricerca. Durante la trasmissione della finale dei Mondiali di calcio, si apre in mezzo al campo un varco temporale da cui fuoriescono dei soldati provenienti dall’anno 2051, che lanciano in diretta internazionale un avvertimento: l’umanità, nel futuro dal quale provengono, è sull’orlo dell’estinzione a causa di una guerra contro invasori alieni. Questi ultimi arriveranno sulla Terra nel novembre 2048 e uccideranno il 99,99 per cento della popolazione globale entro tre anni (si dice che i sopravvissuti ammontano a circa mezzo milione di individui). Per cercare di scongiurare la minaccia, forze armate di tutto il mondo vengono inviate nel futuro tramite una tecnologia denominata “cronotrasporto” per un servizio di sette giorni, sebbene solo il 30% sopravviva, causando proteste e rivolte. La guerra diventa ormai un argomento quotidiano e i vari governi mettono da parte le divergenze promettendo una notevole somma a chi si arruola, sia in caso riesca tornare o come risarcimento alle famiglie.

La guerra di domani: il cast

Abbiamo visto la trama de La guerra di domani, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Chris Pratt: Dan Forester
  • Yvonne Strahovski: col. Muri Forester / Romeo Command
  • J. K. Simmons: James Forester
  • Betty Gilpin: Emmy Forester
  • Sam Richardson: Charlie
  • Jasmine Mathews: tenente Hart
  • Edwin Hodge: Dorian
  • Ryan Kiera Armstrong: Muri Forester bambina
  • Keith Powers: maggiore Greenwood
  • Mary Lynn Rajskub: Norah
  • Mike Mitchell: Cowan
  • Jared Shaw: Tank
  • Alexis Louder: Diablo
  • Rose Bianco: Rose
  • Seychelle Gabriel: sergente Diaz
  • Alan Trong: tenente Tran
  • Chibuikem Uche: tenente Ikemba
  • David Maldonado: DoddChris Pratt: Dan Forester
  • Yvonne Strahovski: col. Muri Forester / Romeo Command
  • J. K. Simmons: James Forester
  • Betty Gilpin: Emmy Forester
  • Sam Richardson: Charlie
  • Jasmine Mathews: tenente Hart
  • Edwin Hodge: Dorian
  • Ryan Kiera Armstrong: Muri Forester bambina
  • Keith Powers: maggiore Greenwood
  • Mary Lynn Rajskub: Norah
  • Mike Mitchell: Cowan
  • Jared Shaw: Tank
  • Alexis Louder: Diablo
  • Rose Bianco: Rose
  • Seychelle Gabriel: sergente Diaz
  • Alan Trong: tenente Tran
  • Chibuikem Uche: tenente Ikemba
  • David Maldonado: Dodd

Streaming e tv

Dove vedere La guerra di domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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