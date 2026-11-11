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Viola come il mare 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Viola come il mare 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Viola come il mare 3, la nuova stagione della fortunata serie tv. In tutto sei nuovi episodi per la serie prodotta da Rti con Lux Vide (Gruppo Fremantle) che ha per protagonista Francesca Chillemi e un nuovo ingresso nel cast: l’attore argentino Rodrigo Guirao. Dove vedere Viola come il mare 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Appuntamento questa sera, 11 novembre 2026, con la seconda puntata.

Viola come il mare 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viola come il mare, ma quante puntate sono previste per la nuova fiction in onda su Canale 5? Appuntamento in prima visione dal 4 novembre 2026 alle ore 21.30. In tutto sono previste sei serate. Ecco la programmazione completa (può subire variazioni):

  • Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2026 OGGI
  • Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2026
  • Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2026
  • Quinta puntata: mercoledì 2 dicembre 2026
  • Sesta puntata: mercoledì 9 dicembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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