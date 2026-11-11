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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 novembre 2026 su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 novembre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 11 novembre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. I giovani e la rete: da un lato grazie al web il talento individuale può arrivare in modo più veloce a molte persone e portare al successo; dall’altro però può diventare lo spazio per insulti, minacce e umiliazioni che conducono alla disperazione. È il caso del giovane Vincent che si è ucciso in diretta su Tik Tok travolto da false accuse. Nel nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” il padre del ragazzo dice: “L’anonimato, preservato dalle piattaforme, permette una violenza inaudita”.

E poi Mirella Gregori: dopo la scoperta di una botola sotto il bar dove è stata vista l’ultimo giorno, testimonianze inedite raccolte da “Chi l’ha visto?” pongono nuovi interrogativi. La suora che preparò Mirella per la comunione lancia un appello: “Continuate a cercarla”. Infine, la scomparsa di Donatella Grosso: esce di casa con due valigie e scompare nel nulla. Trent’anni dopo, non c’è ancora una risposta su cosa le sia accaduto. Raffaella Griggi ripercorrerà tutta l’intricata vicenda con l’inviato Fabrizio Franceschelli che ha seguito il caso fin dall’inizio. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 11 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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