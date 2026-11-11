Ascolti tv martedì 10 novembre: Livatino, DiMartedì, Filorosso

Ascolti tv martedì 10 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 10 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Livatino. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 10 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.