Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”

L’attrice e il regista aspettano Riccardo, il loro secondo figlio. La scoperta a “La Porta Magica” con Andrea Delogu, tra la musica di Mario Forte, la sorpresa di Gegia e i videomessaggi degli amici dello spettacolo. Dietro la festa, una storia di famiglia, maternità e passione per il proprio lavoro

Si chiamerà Riccardo il secondo figlio dell’attrice Federica Calderoni e del regista Gianni Quinto. La coppia ha scoperto di aspettare un maschietto nella puntata del 6 novembre di “La Porta Magica”, il programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, condividendo con il pubblico un momento di gioia che porta con sé una storia più profonda.

Già genitori di Beatrice, nata nel 2021 estremamente prematura a causa di una difficoltà insorta durante la gravidanza, Federica e Gianni hanno scelto di allargare la famiglia pur conoscendo le paure di una gravidanza difficile e le incertezze di due professioni nelle quali fermarsi può significare perdere opportunità. Il loro messaggio parte proprio da qui: «La paura non deve vincere sull’amore».

Ad accompagnare la scoperta è stato Mario Forte, con il brano “Sarà lui? Sarà lei?”, diventato la colonna sonora di tanti gender reveal. Sulle sue note è arrivato l’annuncio: sarà un bambino, Riccardo Quinto.

In studio anche Gegia, amica della coppia, che ha chiesto di diventare la madrina del piccolo. A rendere più divertente l’attesa, i videomessaggi di Maurizio Battista, Laura Freddi, Demo Morselli, Marcello Cirillo e Manuela Villa, intervenuti tra pronostici, battute e auguri affettuosi.

Per Federica e Gianni è stato un ritorno speciale: nella precedente edizione della trasmissione avevano realizzato il desiderio di un viaggio di nozze a lungo rimandato. Viaggio durante il quale hanno scoperto proprio di aspettare Riccardo.

Attrice, comica e conduttrice lei, autore e regista teatrale e cinematografico lui: Federica Calderoni e Gianni Quinto condividono la vita e il mondo dello spettacolo. Un mestiere che amano, ma che rende complesso trovare un equilibrio tra progetti professionali e genitorialità.

«Fare un figlio in questo momento storico non è facile, soprattutto in un lavoro come il nostro, in cui hai la sensazione che basti fermarti un secondo per perdere un’occasione», racconta Federica. «Durante una gravidanza vorresti concentrarti sulla salute del bambino e sulla tua. Invece ti ritrovi anche a chiederti: quando tornerò, ci sarà ancora posto per me?».

Una riflessione che riguarda più in generale il mondo del lavoro femminile e la possibilità di vivere la maternità senza sentirsi professionalmente sostituibili.

«Amo il mio mestiere e desidero continuare a farlo. Ritengo che sia un diritto imprescindibile poter essere madre e lavoratrice senza togliere nulla a ciascuna delle due parti.»

La nascita estremamente prematura di Beatrice ha lasciato nella coppia una consapevolezza che accompagna anche questa gravidanza, senza togliere spazio alla felicità.

«Dopo quello che abbiamo vissuto, la paura non scompare», spiega Federica. «Oggi sono seguita dal professor Tullio Ghi al Policlinico Gemelli e mi sento in ottime mani. Questo mi aiuta a vivere l’attesa con maggiore fiducia, un giorno alla volta».

Gianni torna con tenerezza al ricordo dei primi giorni di Beatrice: «Amo alla follia mia figlia. Con lei ho scoperto una cosa che non immaginavo: in terapia intensiva ci dissero una frase che mi è rimasta dentro: “Se è femmina sopravvivrà”. Pensavo fosse un modo di dire per incoraggiarci; poi ci spiegarono che essere femmina può rappresentare un vantaggio biologico per i bambini prematuri. Per me quelle parole sono diventate un simbolo: altro che sesso debole. Beatrice mi ha fatto scoprire quanto siano forti le donne».

Una forza che, per il regista, deve trovare sostegno anche nella quotidianità: «Essere padre significa esserci e condividere le responsabilità. Il lavoro di Federica ha lo stesso valore del mio. Costruire una famiglia vuol dire fare spazio ai desideri e alle esigenze di entrambi».

Il racconto di Federica e Gianni nasce dal desiderio di condividere un’esperienza, senza indicare agli altri quale strada scegliere.

«C’è chi non desidera figli, chi li vorrebbe e non può averli, chi non sente di avere le condizioni per crescerli. Nessuno dovrebbe essere giudicato», sottolinea Federica. «Noi desideravamo un altro bambino e abbiamo deciso di ascoltare questo desiderio, pur con tutte le nostre fragilità e le nostre titubanze. La paura non può vincere sull’amore».

Dopo la festa a La Porta Magica, per Federica Calderoni e Gianni Quinto continua l’attesa di Riccardo, tra lavoro, nuovi equilibri e la quotidianità con Beatrice. Una famiglia che cresce, insieme ai progetti di due artisti che vogliono continuare a essere anche questo: genitori presenti, senza smettere di inseguire i propri sogni.