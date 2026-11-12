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TV

Perché Doc 4 – Nelle tue mani stasera non va in onda: il motivo

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc – Nelle tue mani 4 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché questa sera – giovedì 12 novembre 2026 – Doc – Nelle tue mani 4 non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la popolare fiction stasera non sarà tramessa per lasciare spazio alla partita della Uefa Nations League Italia-Francia. Ma niente panico: la popolare fiction con protagonista Luca Argentero tornerà in onda la prossima settimana (giovedì 19 novembre 2026).

Ma quante puntate sono previste per Doc 4 su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima è andata in onda giovedì 1 ottobre 2026; l’ottava e ultima verrà trasmessa giovedì 26 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: giovedì 1 ottobre 2026
  • Seconda puntata: giovedì 8 ottobre 2026
  • Terza puntata: giovedì 15 ottobre 2026
  • Quarta puntata: giovedì 22 ottobre 2026
  • Quinta puntata: giovedì 29 ottobre 2026
  • Sesta puntata: giovedì 5 novembre 2026
  • Settima puntata: giovedì 19 novembre 2026
  • Ottava puntata: giovedì 26 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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