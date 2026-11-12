Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 novembre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata, l’attrice e regista Kasia Smutniak, con il documentario “Mustang”, dedicato al progetto condiviso con Pietro Taricone, la cantante Giusy Ferreri, in libreria con “Le voci interrotte”, che insieme a Geppi si esibirà sulle note di “Novembre” e in collegamento dall’hotel di via delle Botteghe Oscure, a Roma, il giornalista Marco Damilano.

Spazio poi al cinema con l’attore Lino Musella, tra i protagonisti de “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, e l’attrice Giulia Vecchio, nel cast di “Un weekend artificiale” di Leonardo Pieraccioni, che sarà protagonista anche di un momento musical insieme a Geppi e al conduttore radiofonico Diego Passoni.

Un parterre ricco che vedrà anche la partecipazione della giornalista e conduttrice Cristina Parodi, ambasciatrice di Cesvi, del regista Maurizio Nichetti con il libro “Occhi aperti”, del fumettista Igort, con il nuovo volume a fumetti “Corto Maltese. La casa delle orchidee bianche”, di Nico Acampora con il libro “Mio fratello è un cavaliere Jedi”, della storica Lisa Roscioni, autrice di “Virginia de Leyva. La monaca di Monza” e Sir Oliver Skardy con il libro “Sir Oliver Skardy”.

In studio anche l’attore comico Enrico Beruschi, l’attore Patrizio Rispo, Chiara Cattaneo e lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. A rendere omaggio a Corto Maltese il primo ballerino del Teatro alla Scala Gioacchino Starace, con una coreografia sulle note di “Ma come fanno i marinai”.

Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: l’avvocata civilista Ester Viola, Vincenzo Lambertini, la psicologa “scortese” Ilaria Albano e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato. A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, che anche in questa puntata vede al basso Camilla Missio, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 12 novembre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.