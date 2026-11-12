Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 12 novembre

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 12 novembre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Malika Ayane, Claudia Pandolfi, Edoardo Bove. Nella puntata: da un mese esatto l’Europa è sotto attacco hacker e il ministro Guido Crosetto ha dovuto ammettere che, di fronte a questa nuova guerra ibrida, è praticamente impossibile garantire una difesa al cento per cento. Ma cosa sta succedendo davvero? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi e, soprattutto, come possiamo difenderci?

Per provare a rispondere a queste domande, Matteo Viviani si è confrontato con Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico, e con Paolo Dal Checco, informatico forense, sui retroscena di un’offensiva che minaccia la nostra sicurezza quotidiana. Inoltre, avendo individuato che alcune aziende italiane sono più facilmente attaccabili dagli hacker, ha deciso di raggiungerle per dare loro consigli pratici e immediati al fine di proteggere i dati e blindare i sistemi.

Gaetano Pecoraro racconta la storia di Jessica Scarpa, 36 anni, mamma di due gemelli, affetta da un tumore al pancreas con metastasi. Dopo un intervento chirurgico e diversi cicli di chemioterapia, la malattia ha continuato a progredire. La sua speranza è legata al Daraxonrasib, un farmaco antitumorale dal costo di circa 39mila dollari al mese, per il quale aveva avviato una raccolta fondi. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha deciso di autorizzarne l’acquisto a spese della Regione. Una scelta che solleva alcuni interrogativi: mentre è ancora in corso il confronto con l’AIFA per definire le condizioni di accesso al farmaco, che cosa accade agli altri 4.000 malati di tumore al pancreas che potrebbero beneficiarne?

Importanti novità sul caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana al centro di un complesso caso giudiziario e diplomatico in Egitto. Nei giorni scorsi l’ex marito è stato arrestato dalle autorità egiziane. In seguito a questo provvedimento, la madre dell’uomo – che in precedenza aveva promosso un’iniziativa pubblica per rintracciare Nessy e la figlia Aisha – ha chiesto di poter rientrare in Italia. La donna si è ritrovata priva di risorse economiche e abitative; a sostenerla è stata proprio la nuora, Nessy, che, tramite il proprio legale, ha attivato una rete di supporto per consentirle di ripartire. Al suo arrivo in aeroporto, la donna è stata accolta da Roberta Rei, che l’ha accompagnata a Genova.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.