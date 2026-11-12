Ascolti tv mercoledì 11 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 11 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 Patù. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Sul Nove Il tavolo di Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 11 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.