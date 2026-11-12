Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 novembre 2026

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il caso di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce nel 2001, e gli ultimi aggiornamenti su Garlasco sono tra i temi del nuovo appuntamento con “Ore 14 Sera”. Si comincia dal documento esclusivo al centro dell’approfondimento dedicato alla tragica vicenda della giovane di Arce. In trasmissione verrà mostrato anche un video che potrebbe mettere in discussione la ricostruzione del suicidio del brigadiere Santino Tuzi, figura chiave nella complessa storia giudiziaria legata alla scomparsa e alla morte di Serena. Un elemento che apre nuovi interrogativi e merita un’attenta analisi.

Spazio anche al delitto di Chiara Poggi. Nuovi video e testimonianze inedite arricchiranno il confronto in studio, riportando l’attenzione su una vicenda che continua a suscitare domande e a dividere l’opinione pubblica. Tra gli argomenti della serata, anche la lettera che Raffaele Sollecito ha scritto ad Alberto Stasi, nella quale vengono evidenziate alcune similitudini tra le due vicende giudiziarie. Quali sono i punti di contatto? E quali le differenze che non possono essere trascurate?

Per analizzare documenti, immagini, ricostruzioni investigative e sviluppi giudiziari, Salvo Sottile sarà affiancato da un parterre di ospiti: Moreno Pisto, giornalista; Marco Strano, ex dirigente di polizia; Ilenia Petracalvina, giornalista; Carlo Taormina, avvocato; Barbara Fabbroni, psicologa; Roberta Capua, conduttrice televisiva.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.