Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 novembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 novembre 2026

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il caso di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce nel 2001, e gli ultimi aggiornamenti su Garlasco sono tra i temi del nuovo appuntamento con “Ore 14 Sera”. Si comincia dal documento esclusivo al centro dell’approfondimento dedicato alla tragica vicenda della giovane di Arce. In trasmissione verrà mostrato anche un video che potrebbe mettere in discussione la ricostruzione del suicidio del brigadiere Santino Tuzi, figura chiave nella complessa storia giudiziaria legata alla scomparsa e alla morte di Serena. Un elemento che apre nuovi interrogativi e merita un’attenta analisi.

Spazio anche al delitto di Chiara Poggi. Nuovi video e testimonianze inedite arricchiranno il confronto in studio, riportando l’attenzione su una vicenda che continua a suscitare domande e a dividere l’opinione pubblica. Tra gli argomenti della serata, anche la lettera che Raffaele Sollecito ha scritto ad Alberto Stasi, nella quale vengono evidenziate alcune similitudini tra le due vicende giudiziarie. Quali sono i punti di contatto? E quali le differenze che non possono essere trascurate?

Per analizzare documenti, immagini, ricostruzioni investigative e sviluppi giudiziari, Salvo Sottile sarà affiancato da un parterre di ospiti: Moreno Pisto, giornalista; Marco Strano, ex dirigente di polizia; Ilenia Petracalvina, giornalista; Carlo Taormina, avvocato; Barbara Fabbroni, psicologa; Roberta Capua, conduttrice televisiva.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 novembre 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 novembre 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026
TV / Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Perché Doc 4 – Nelle tue mani stasera non va in onda: il motivo
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 12 novembre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto l’ottava puntata
TV / Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
Ricerca